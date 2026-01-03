Captura de Maduro es un mensaje directo para el narcosocialismo

Tegucigalpa – El analista hondureño Oliver Erazo calificó la caída de Nicolás Maduro como un mensaje directo para el socialismo, el narcosocialismo de Suramérica y Centroamérica y el de Honduras, «ahora van por ellos».

“Estados Unidos no está jugando. Estados Unidos no está permitiendo ni que le levanten la voz ni que le levanten la mano”, dijo al agregar que los socialistas hondureños debería poner las barbas en remojo y dejar al pueblo hondureño en paz, “respetar el proceso democrático, hacer una transición de poder en paz y democrática porque tenga la plena certeza que tienen 24 días como mucho para sentir el peso de la espada y del imperio para toda América Latina y en específico para Honduras”.

“Los socialistas cuando están en el poder matan, asesinan, reprimen, violenta y atan las libertades de todo un pueblo. Cuando están en el poder son muy machos, muy mujercitas de guerrilla, muy revolucionarios, pero cuando se enfrentan a un par que tiene las mismas cualidades, las ideas de las libertad y la democracia, tiemblan como gallinas, como cusucos, no encuentran en qué hoyo meterse para seguir huyendo”, afirmó Erazo.

El profesional del derecho dijo que este sábado Estados Unidos ha entrado a Venezuela a hacer una extracción exitosa para que estas personas respondan ante la justicia sobre sus juicios de lesa humanidad por los crímenes que han estado cometiendo contra un pueblo. VC