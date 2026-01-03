Captura de Maduro demuestra la debilidad de la ONU y demás organismos internacionales: Edmundo Orellana

Tegucigalpa – A criterio del exfiscal de Honduras, Edmundo Orellana, la captura de Nicolaas Maduro solo demuestra la debilidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y demás organismos internacionales.

“Ese es el orden internacional”, señaló.

Agregó que el derecho internacional permite que el derecho del más fuerte se imponga.

“Hemos sido sorprendidos con este hecho y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha demostrado que América Latina le pertenece”, indicó.

Afirmó que lo más grave no son las consecuencias, sino que se pone al descubierto todo el sistema internacional creado para garantizar que los países se respeten entre sí.

“Estamos ante la ley del más fuerte, en una jungla, donde el poderoso impone su voluntad y eso es lo más grave”, apuntó. IR