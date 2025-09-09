Capturan a tres hombres con 25 kilos de supuesta cocaína en Iriona, Colón

Tegucigalpa – Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Fuerza Naval de Honduras, detuvieron a tres hombres en posesión de 25 kilos de supuesta cocaína en la comunidad de Tocamacho, Iriona, Colón.

Según el reporte policial, los detenidos tienen edades de 28 y 34 años.

Durante el operativo, las autoridades incautaron, además de la droga, una lancha tipo Go-Fast y tres teléfonos celulares.

La operación contó con el apoyo del Comando de Operaciones Especiales (COE) de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), fortaleciendo así la capacidad de respuesta en la lucha contra el crimen organizado.

Colón, un departamento al norte de Honduras forma parte de la ruta del narcotráfico de droga que se produce en el sur de América y se consume en el norte.

Decomisos importantes de cocaína en 2025

N°. | Lugar | Fecha | Cantidad

1. Quimistán, Santa Bárbara -26 de enero- 174 kilos

2. Jamastrán, El Paraíso -31 de enero- 8 kilos

3. Bonito Oriental, Colón -19 de febrero- 9 kilos

4. Santa Rosa de Aguán, Colón -3 de marzo- 340 kilos

5. Tabacunta, Gracias a Dios -14 de marzo- 45 kilos

6.- Merendón, San Pedro Sula, Cortés -26 de marzo – 80 kilos

7.- Chamelecón, Cortés -6 de abril – 786 kilos

8.- Omoa. Cortés -13 de junio- 230 kilos

9.- Gracias a Dios -15 de julio- 52 kilos

10. Choluteca -21 de julio– 7 kilos

11. Copán Ruinas -27 de agosto- 16 kilos

12. Iriona, Colón -09 de septiembre 25 kilos

