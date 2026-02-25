Captan a primeros therians en Honduras mientras más ciudades se suman a prohibición

Tegucigalpa – Dos personas fueron capturadas en video caracterizadas como therians y caminando a cuatro patas en Honduras, mientras más ciudades se suman a su prohibición.

Usuarios de redes sociales divulgaron dos videos, en el primero se observa a una persona haciendo de therian caminando a cuatros patas en el peaje de Zambrano y el segundo revela a un hondureño caracterizado como therian en el aeropuerto de Palmerola en Comayagua.

Las autoridades municipales de Comayagua, Choluteca y La Ceiba, situadas en el centro, sur y Caribe de Honduras, han denegado los permisos para la celebración de eventos públicos de los conocidos como ‘therians’, personas que se identifican y actúan como animales, ante la viralidad en redes sociales.

El fenómeno therian, personas que se identifican o tienen una conexión psicológica o espiritual con un animal no humano, ha llegado a internet y a las redes sociales, con fotografías y vídeos de personas que portan máscaras y disfraces de animales y hasta replican sus movimientos.

El movimiento ‘therian’ surgió en la década de 1990, pero ahora alcanza su máxima popularidad gracias a redes como TikTok, Instagram o YouTube, donde estas personas, en su mayoría adolescentes, comparten vídeos con sus experiencias de identidad animal.

En Honduras existió una convocatoria para realizar una reunión de therian en la ciudad de Siguatepeque durante el pasado fin de semana, sin embargo, dicho encuentro no se materializó. (RO)