Captan a otro therian en Honduras, ahora en Santa Bárbara

Tegucigalpa – Usuarios de redes sociales popularizaron hoy un video en el que se capta a otro therian en Honduras, ahora en el departamento de Santa Bárbara.

En el video se observa a un individuo con una máscara de tigre y personificando al animal, al punto de subirse al techo de un vehículo.

Los therians son personas que se identifican de manera profunda, interna e involuntaria como animales no humanos.

Aunque reconocen plenamente que poseen un cuerpo humano, sienten que su esencia, alma o procesos psicológicos pertenecen a una especie animal específica, denominada theriotipo.

El tema ha recobrado relevancia en la última semana y en algunas ciudades de Latinoamérica ya se realizan reuniones públicas de Therians.

Sin embargo, en Honduras las autoridades de Comayagua, La Ceiba y Choluteca se han pronunciado en contra de esta moda y han prohibido cualquier reunión de personas que se autodenominen therian.

Cabe señalar, que en las últimas horas también se captó a dos therian en la zona central de Honduras.

Usuarios de redes sociales también divulgaron dos videos, en el primero se observa a una persona haciendo de therian caminando a cuatros patas en el peaje de Zambrano y el segundo revela a un hondureño caracterizado como therian en el aeropuerto de Palmerola en Comayagua. (RO)