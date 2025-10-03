Capitalinos viven sueño utópico de calles limpias y sin tráfico

Tegucigalpa – Calles sin tráfico vehicular y limpias ha sido por muchos años un sueño utópico en la capital hondureña, pero el desplazamiento masivo de personas durante los días anteriores, permitió que este sea una realidad este viernes de la Semana Morazánica.

Calles con reducida circulación vehicular luce hoy la capital hondureña ya que muchos de los residentes salieron de la ciudad y quienes se quedaron gozan de asueto.

El otro sueño para los residentes en la capital siempre ha sido tener calles limpias, un sueño que también se cumplió este día.

Proceso Digital constató que pese a tratarse de un día de asueto se prestó el servicio de recolección de basura por parte de las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.)

Desde horas tempranas el tren de basura hizo los recorridos habituales en este día.

Cabe mencionar que el servicio se presta por turnos y por sectores, es decir, aunque el trabajo es continuo el servicio no pasa todos los días por el mismo lugar y a la misma hora.

Existen turnos y días asignados a cada barrio y colonia; a los que les tocaba este viernes se les prestó el servicio sin interrupción.

En ese contexto, lo que es un sueño utópico de cada día hoy se convirtió en realidad, una capital libre de basura y de tráfico vehicular. (RO)