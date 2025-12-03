Capitalinos urgen a políticos retirar masiva publicidad colocada en espacios públicos

Tegucigalpa – Decenas de capitalinos pidieron a los candidatos políticos que procedan a retirar la masiva publicidad que colocaron en sitios públicos para las elecciones generales del pasado domingo.

A través de mensajes en redes sociales, los pobladores del Distrito Central urgen a las autoridades edilicias y los dirigentes políticos que retires afiches, mantas y vallas publicitarias que mantienen atiborrados postes, puentes, bulevares y sitios públicos.

La ciudad capital atiborrada de publicidad política a tres días de pasadas las elecciones. #ProcesoDigital pic.twitter.com/2181QPlTAb — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 3, 2025

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), hizo un llamado a los que colocaron afiches y propaganda para que procedan a retirarlo y tienen el plazo de 30 días para hacerlo. En el caso que lo hagan, las autoridades edilicias lo harán y cobrarán una cantidad de acuerdo a los que más colocaron este tipo de publicidad.

Este miércoles, equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), comenzaron a retirar la propaganda política de los principales bulevares de la ciudad. JS