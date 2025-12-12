Capitalinos sin villa navideña y sin explicación

Tegucigalpa – Los capitalinos, se quedaron este año si su tradicional villa navideña, y si una explicación por qué no se instalará el espacio recreativo.

– El edil Jorge Aldana está en un campamento instalado en las afueras de las bodegas electorales en demanda para que se respete el voto -que según él- le dio el triunfo en las urnas ante su contrincante Juan Diego Zelaya.

Todo hacía parecer, hasta octubre, que habría villa navideña, ya que la alcaldía capitalina lanzó una licitación para adquirir productos navideños.

La comuna lanzó el 17 de octubre la licitación pública nacional número LPuNBS-011-AMDC-054-2025 para la adquisición y suministros destinados a la Navidad de Buen Corazón 2025, lo que hacía prever que el evento sí se desarrollaría.

No obstante, sin ninguna explicación hasta la fecha no se ha instalado ningún espacio recreativo por parte del actual alcalde.

En medio de la incertidumbre electoral, que también se traslada a la alcaldía, ya no habrá una villa navideña para los capitalinos.

Ninguna explicación ha surgido al respecto por parte de las actuales autoridades.

Lo anterior orilla a los capitalinos a visitar espacios de recreación familiar en municipios o departamentos cercanos como Santa Lucía o Comayagua. (RO)