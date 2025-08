Capitalino devenga L 133 diarios, “sin los 100 dólares que me manda mi hijo no podría sobrevivir”

Tegucigalpa – Don José Antonio Zepeda Sánchez se levanta todos los días a las 4:00 de la mañana para cumplir una jornada laboral por la que devenga 4 mil lempiras mensuales, es decir 133 lempiras diarios, un ingreso que no le ajusta para sostener a su familia de tres personas. Según el hombre, si no fuera por los 100 dólares, es decir unos 2 mil 600 lempiras, que le envía cada mes su hijo desde Estados Unidos, simplemente no podría sobrevivir.

No cree en los políticos, porque considera que todos son iguales, pero en la breve charla que tuvo con Proceso Digital relató que el próximo 30 de noviembre, cuando los hondureños esperan asistir a las urnas, ejercerá el sufragio, “porque si no voto, es pa´ fuera que vamos”, dijo.

18 años como barrendero

Armado con sus instrumentos de trabajo: una escoba, un recogedor y una carreta, y vistiendo un chaleco color rojo, Zepeda Sánchez recorre desde hace 18 años, el mercado La Isla y el Casco Histórico de la Capital. Mientras estaba en este segundo punto, apartó unos minutos para contarnos parte de su faena, sus preocupaciones y su anhelo de volver a ver a su hijo, quien hace 17 años emprendió el camino hacia el “sueño americano”.

“Vivo en la colonia La Travesía (Tegucigalpa) y vengo faltando 20 minutos para las 5:00 de la mañana”, comentó una tarde en las afueras del Museo para la Identidad Nacional (MIN), evidentemente cansado, por la jornada del día y por el paso de los años, el hombre ya pasa de los 50 años.

En la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), las jornadas de trabajo para los barrenderos duran cuatro horas y media, la primera, que empieza a las 6:00 a.m. y finaliza a las 10:30 a.m. mientras que la jornada vespertina inicia a la 1:00 p.m. y finaliza a las 5:00 p.m., detalló don José Antonio. Ese día él cumplía una doble jornada y aunque la tarde estaba fresca, en la calle, el sol no perdona.

Las jornadas son pesadas, aunque muchas veces es más pesado el trato que recibe de quienes al verlo cerca, tiran la basura a la calle y acompañan la acción con la frase: “para eso le pagan”.

“Ahorita veníamos barriendo y una señora tiró la basura que andaba y cuando le dije ´doña déjela allí en la carreta´, me contestó “para eso le pagan”, contó al agregar, “es cierto, para eso nos pagan, para mantener aseadas las calles, pero la gente no sabe cuánto nos dan al mes, solo nos miran trabajando, pero no saben que no nos dan el salario mínimo o que a veces no nos pagan puntualmente, por ejemplo, recién nos pagaron después de dos meses de retraso. Ahorita el alcalde dijo que el pago iba a ser mes a mes”, dijo en tono resignado.

El obrero comentó que junto a sus compañeros han pedido aumento salarial, “el dinero ya no ajusta, todo está caro”, pero tras tres años y medio siguen esperando el aumento que les prometieron. En su caso, afirmó “gracias a Dios que tengo un hijo en el norte, él que me ayuda, me mandan mis 100 dólares o 50 dólares”.

Aunque la familia de Zepeda Sánchez es pequeña: él, su esposa y la mamá, el dinero no le ajusta. “La canasta básica está cara ahorita, una bolsa de café vale 120 lempiras; un cartón de huevos 120 lempiras, depende del tamaño; una bolsita de agua son 5 lempiras y si usted no tiene 5 lempiras no toma agua, es que todo está caro”, reafirmó.

Honduras tiene uno de los costos de la canasta básica más altos en la región. El Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsan), adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señaló en un reciente informe sobre el costo semanal de la canasta básica, para una familia promedio de cinco personas, supera los 4 mil lempiras.

Mientras que el salario mínimo acordado entre empresarios y obreros, con la mediación de la Secretaría de Trabajo, es de entre 12 mil y 17 mil lempiras, dependiendo del rubro.

Para el personal de limpieza, con menos de 10 empleados, el salario mensual es de 12 mil 311 lempiras con 69 centavos, si la empresa emplea más de 151 personas, el nuevo salario es de unos 17 mil 238 lempiras.

Aunque el hombre sólo tiene que trabajar para velar por la alimentación de tres personas asegura que, si no fuera por el dinero que le manda su hijo, quien se fue para el norte del continente hace 17 años, no sabría cómo hacer para sobrevivir el mes.

Por eso, cuando don José Antonio escucha que la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump no da tregua, se preocupa. “Estamos jodidos, porque los que tenemos familia allá, tenemos quien nos ayude un poquito y si vienen de regreso ya no vamos a tener ayuda”, afirmó.

Temor a las redadas

Pero si el temor entre los familiares de los emigrantes que están en Estados Unidos es grande, para quienes están allá ese sentimiento es peor. “Allá está peor que aquí, se andan escondiendo de la migra, solo trabajan 3 veces a la semana y después se van a esconder porque la migra los andaba buscando en los trabajos”.

En medio de la tensión que le causa pensar que su hijo podría ser deportado, don José Antonio nos confesó que le gustaría volver a verlo en persona, no a través de una pantalla de teléfono, “sería bonito”, expresó tras agregar “ahí solo Dios, el único me lo tiene alentadito”.

Desilusionado de políticos

Para el hombre, todos los políticos son iguales, “Partido Liberal, Libre (Libertad y Refundación), Partido Nacional, todos son igual”, pero, afirmó que irá a votar en las elecciones generales donde los hondureños elegirán a un presidente de la República, y a tres designados presidenciales; 20 diputados al Parlamento Centroamericano y sus respectivos suplentes; 128 diputados al Congreso Nacional con sus respectivos suplentes y 298 alcaldes junto con 2 mil 168 regidores para las corporaciones municipales.

“Tenemos que votar porque si no, vamos pa´ fuera”, dijo, dando a entender que votará por el partido en el poder en el país y también en la alcaldía de la capital hondureña, aunque en su casa, cada quien votará por quien ellos quieran, afirmó. VC