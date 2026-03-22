Capital hondureña registra 52 incendios forestales previo a Semana Santa

Tegucigalpa – Previo a la Semana Santa se registran 52 incendios forestales en la capital hondureña, según estadísticas del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

Así lo informó este domingo el Mayor Sergio Madrid, quien lamentó esta cantidad de incendios forestales solo en el Distrito Central y a los alrededores.

Cabe señalar que durante la Semana Santa se incrementan los incendios forestales.

Las principales causas incluyen altas temperaturas, la quema de tierras para agricultura y la acción humana deliberada, con más del 90% de los incendios atribuidos a esta última. Esto se ve agravado por el cambio climático, que intensifica la sequía y prolonga la temporada de riesgo.

Honduras pierde anualmente entre 50 mil y 80 mil hectáreas de bosque por incendios y tala ilegal, afectando ecosistemas clave como La Mosquitia y generando problemas de contaminación, pérdida de biodiversidad y escasez de agua.

El Mayor Madrid alertó que a causa de estos incendios en dos meses la capital hondureña se verá afectada por una capa de humo lo que a su vez se convierte en un contaminante del aire que se respira.

El representante del Cuerpo de Bomberos pidió a la población evitar cualquier manipulación de fuego al aire libre como quema de ropa o basura para evitar se inicien más incendios forestales. (RO)