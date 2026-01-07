Capital hondureña produjo más 371,000 toneladas de basura en 2025

Tegucigalpa – De acuerdo a datos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) durante el 2025 más de 371 mil toneladas de basura fueron retiradas de las calles de la capital hondureña.

– En promedio cada día un capitalino genera una libra y media de residuos o basura, según autoridades.

Lo anterior significa que cada día del 2025 se recolectaron mil toneladas de basura de las calles capitalinas.

No obstante, en días festivos la producción de basura aumenta hasta 15 toneladas solo en los mercados de la capital.

Celebraciones como la Independencia, Navidad o Nochevieja dejan decenas de toneladas de basura en la capital hondureña.

De acuerdo a autoridades, el 80 % de las incidencias por lluvias son provocadas a causa de la basura.

En ese orden, se ha exhortado en múltiples ocasiones a la ciudadanía a hacer uso correcto de los desechos. (RO)