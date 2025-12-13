Capital hondureña produjo 277,000 toneladas de basura en 2025

Tegucigalpa – La capital hondureña produjo en lo que va de este año 277 mil toneladas de basura.

Así lo confirmó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) que señaló que los desechos fueron retirados de diferentes barrios, colonias y aldeas de la capital.

De acuerdo a autoridades, el 80 % de las incidencias por lluvias son provocadas a causa de la basura.

En ese orden, se ha exhortado en múltiples ocasiones a la ciudadanía a hacer uso correcto de los desechos.

En días festivos como las elecciones generales o Navidad la cantidad de basura se puede duplicar en la capital hondureña.

Pese a que el tren de aseo trabaja en los días festivos, la población debe hacer su parte y manejar los desechos de forma adecuada así como colocarlos en el lugar correspondiente. (RO)