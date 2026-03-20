Capital hondureña colapsa pese a teletrabajo de empleados municipales

Tegucigalpa – La capital hondureña colapsó este viernes pese a la medida de teletrabajo para burócratas de la Alcaldía del Municipio del Distrito Central (A.M.D.C.)

Desde la mañana conductores reportaron un denso congestionamiento en las principales calles de la ciudad.

No obstante, durante la tarde cuando se hizo efectivo el cierre de varias calles a causa de eventos de entretenimiento, la capital colapsó.

Los conductores mostraron largas filas incluso en las avenidas secundarias y rutas alteñas de la capital.

Ver: Por conciertos, edil Juan Diego instruye que empleados de AMDC realicen teletrabajo este viernes

Cabe señalar que el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, instruyó que los empleados municipales pasen a teletrabajo este viernes 20 de marzo por una serie de conciertos que se realizará en la capital hondureña.

Para este viernes están programados dos conciertos en la capital hondureña: la agrupación mexicana regional “Grupo Firme” en el estadio Chelato Uclés.

Mientras que el segundo concierto es del grupo pop rock mexicano “Matute” en el Coliseum Nacional de Ingenieros.

Varias calles cercanas a estos lugares permanecen cerradas desde la tarde de este día.

Lo anterior provocó el colapso de la capital con recorridos de pocos kilómetros en varias horas. (RO)