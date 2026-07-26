Capital bajo racionamientos de agua más prolongados a partir del 01 de agosto

Tegucigalpa – A excepción que llueva lo suficiente en los próximos días, la capital hondureña pasara a un sistema de racionamiento de nueve días, dos más, que en la actualidad a partir del 01 de agosto.

Así lo señaló este domingo el director del sistema municipal de riesgo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Julio Quiñónez.

El funcionario dijo que todos los informes técnicos indican que se debe proceder a un racionamiento más prolongado.

Aunque no confirmó la medida, dijo que es lo más probable, a excepción que llueva lo suficiente como para que aumenten de forma considerables los embalses que proveen del vital líquido a la capital

Los niveles actuales son de 40 % en represa Los Laureles, y 33 % en represa La Concepción, refirió.

A renglón seguido, dijo que aunque existan lluvias, pero si están no son lo sufrientemente fuerte, los niveles actuales no aumentarán.

Con base en lo anterior, pidió a los capitalinos hacer su parte y cuidar el vital líquido en sus hogares.

Actualmente los capitalinos reciben el servicio de suministro de agua cada siete días.

De acuerdo a las previsiones de las autoridades las represas solo tienen agua para suministrar el vital líquido hasta el próximo 22 de agosto. (RO)