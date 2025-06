Capello y la renuncia de Acerbi: «Es una vergüenza rechazar a la selección de tu país»

Madrid – El exentrenador italiano Fabio Capello, criticó este miércoles la negativa del jugador del Inter Milán Francesco Acerbi de acudir a la llamada del equipo nacional transalpino y dijo que «es una vergüenza rechazar a la selección de tu país».

«Algunos jugadores han decidido no jugar con la selección, y esto es la cosa más fea de verdad…que me enfada, es una vergüenza que uno no quiera jugar con su selección, para mí es algo indigno», apuntó Capello para Radio MARCA sobre la decisión de Acerbi, defensor del Inter de Milán.

El veterano jugador expresó así su renuncia el pasado 1 de junio: «Tras una profunda reflexión, hoy le comuniqué al seleccionador que no aceptaré la convocatoria. No es una decisión fácil, porque vestir la camiseta ‘azzurra’ siempre ha sido un honor y un orgullo para mí. Sin embargo, creo que, a la luz de los recientes acontecimientos, hoy no se dan las condiciones para seguir con serenidad por este camino», explicó.

Respecto a Gennaro Gattuso, nuevo entrenador de Italia, Capello dijo que «hay que darle espíritu a este equipo porque no lo tiene», y que «esto es la cosa más importante que Gattuso puede hacer».

En cuanto a su compatriota y nuevo seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, confesó que se trata del «mejor entrenador del mundo» y que tiene «una capacidad única para gestionar grupos y ganar sin hacer ruido».

En cuanto al debate sobre quién merece el Balón de Oro, Capello fue claro: «Ya por la edad que tiene y la cantidad de cosas que ha hecho esta temporada, para mí merece el premio», dijo el italiano sobre Lamine Yamal, jugador español del Barcelona. JS