CAP prevé nuevas rebajas en los combustibles durante las próximas semanas

Tegucigalpa – El jefe de la Comisión Administradora del Petróleo (CAP), adscrita a la Secretaría de Energía, Fernando Lobo, informó que Honduras podría experimentar nuevas reducciones en los precios de los combustibles durante las próximas dos o tres semanas, de acuerdo a análisis de los mercados internacionales.

Según explicó el funcionario, la tendencia está relacionada con la reducción de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los avances hacia acuerdos de paz en el conflicto que involucra a Irán y el estrecho de Ormuz.

El titular de la CAP recordó que en semanas recientes ya se han registrado reducciones en los precios de los carburantes a nivel nacional y afirmó que, de mantenerse las condiciones actuales, esa tendencia podría continuar.

“Vamos a seguir reflejando rebajas. Sí podemos esperar disminuciones de nuevo en las próximas semanas y esperaríamos que sean bastante significativas”, indicó.

No obstante, Lobo pidió cautela al señalar que el panorama internacional aún presenta incertidumbres,al apuntar que los organismos internacionales llaman a la prudencia y consideran que esta crisis no se resolverá completamente hasta el otro año.

“Hay que reponer mil millones de barriles, equivalentes a 42 mil millones de galones de petróleo y combustibles que fueron utilizados de las reservas de emergencia de distintos países”, detalló como uno de los principales desafías.

Pese a ello, las autoridades mantienen expectativas positivas sobre el comportamiento de los precios internacionales, lo que podría traducirse en alivios graduales para los consumidores hondureños en las próximas semanas. AD