Caótico tráfico vehicular en la capital este lunes

Tegucigalpa – Este lunes el tráfico vehicular es caótico en la capital hondureña.

Internautas de las redes sociales expusieron que aunque salieron con anticipación de sus casas llegaron tarde este día a sus centros de estudio y de trabajo.

El bulevar Fuerzas Armadas el tráfico es lento, casi inamovible, indicó una de las afectadas.

“Se deben de tomar medidas con las rutas de autobuses, con los furgones que también hacen que el tráfico sea lento, no se puede tampoco salir a las cinco de la mañana”, indicaron internautas.

Los problemas de la capital hondureña son permanentes y al parecer sin solución para las autoridades que no logran implementar una estrategia o respuesta concreta a la problemática.

Varios sectores de la capital cuentan con calles cerradas por reparación, el problema es que tampoco hay calles alternas para aliviar el tráfico. IR