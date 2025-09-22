Caos vehicular vuelve a colapsar accesos y principales bulevares de Tegucigalpa

Tegucigalpa -Una vez más, la capital hondureña amaneció este lunes con un colapso vial en los accesos y principales arterias de la ciudad, lo que generó quejas de los conductores desde tempranas horas.

En la zona de oriente, donde la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) realiza trabajos en la red vial, la queja de los conductores inició desde las 5:00 de la mañana y hasta avanzada las 9:00 de mañana el tráfico continuaba lento.

El tráfico afecta ambos sentidos de la vía de comunicación, tanto los que van hacia Tegucigalpa como los que van hacia oriente.

En el sector por la carretera a Olancho, aunque se reportó bastante tráfico, era más fluido en comparación con el de la salida a Danlí.

Además del caos vial en los acceso a la capital, en el interior del Distrito Central se reporta tráfico pesado en la zona de la avenida La Paz, bulevar Kennedy, la zona de los mercados de Comayagüela, la zona del bulevar Juan Pablo II, en los acceso al Centro Cívico Gubernamental, así como en la zona de Tres Caminos que conecta entre el bulevar Centroamérica y el Suyapa y el bulevar Fuerzas Armadas.

Asimismo, en la salida al Sur del país se reporta un accidente vial que también tiene denso el tráfico para entrar y salir de la ciudad para esa zona del país.

En los grupos de redes sociales, varios capitalinos reportan el caos vial en diferentes puntos de la capital, situación que se refleja en las aplicaciones informáticas sobre tráfico, que marca varias vías en rojo, reflejo del caos vehicular que nuevamente golpea la movilidad en Tegucigalpa y Comayagüela.. IR