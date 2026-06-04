Canícula podría extenderse más de dos meses y reducir la producción agrícola, reconoce SAG

Tegucigalpa- El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, advirtió que Honduras podría enfrentar una canícula prolongada de más de dos meses debido a los efectos del fenómeno de El Niño, situación que amenaza con reducir la producción de granos básicos y afectar la seguridad alimentaria de miles de familias.

El funcionario señaló que las perspectivas climáticas mantienen un alto grado de incertidumbre, aunque los pronósticos actuales apuntan a un período seco más extenso de lo habitual. Incluso, indicó que el fenómeno de El Niño podría prolongarse hasta febrero de 2027.

“Lo que tenemos ahorita es que vamos a tener una canícula grande de más de dos meses, pero eso también puede cambiar. Esperamos que en el transcurso del tiempo podamos tener más certidumbre de la información que estamos recibiendo de Copeco sobre los pronósticos climáticos”, manifestó.

Molina explicó que las siembras de primera apenas comienzan conforme avanzan las lluvias en distintas regiones del país. Sin embargo, reconoció que en algunas zonas las precipitaciones aún no son suficientes para preparar los terrenos mediante maquinaria agrícola.

“Hay zonas donde las lluvias no han sido suficientes para permitir que entren los tractores a trabajar la tierra. Se necesitan más lluvias, pero en lugares donde se trabaja con métodos tradicionales y donde ha llovido más, ya han comenzado las siembras”, detalló.

El titular de la SAG admitió que se prevé una disminución en la producción agrícola nacional, aunque todavía no existe una estimación precisa sobre el impacto que tendrá la prolongada sequía en los rendimientos de los cultivos.

Actualmente, 75 municipios permanecen bajo alerta verde debido a las condiciones climáticas, cifra que podría aumentar dependiendo de la evolución de los pronósticos.

Incentivos al sector

Como parte de las medidas de apoyo al sector, el Gobierno ha autorizado un fondo de 1,500 millones de lempiras para incentivos a la producción. De ese monto, 350 millones serán destinados al sector cafetalero, alrededor de 200 millones a la ganadería y el resto será dirigido a la producción agrícola.

Además, la SAG impulsará la implementación de prácticas especializadas de cultivo y el acompañamiento técnico a los productores para reducir los efectos de la sequía sobre las cosechas.

El ministro destacó que algunos agricultores ubicados en municipios bajo alerta podrán continuar sembrando gracias a tienen algunos sistemas de riego, mientras que la atención a las comunidades más afectadas se realizará mediante programas de asistencia humanitaria.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de las condiciones climáticas ante el riesgo de que la reducción de lluvias impacte la producción de alimentos y genere mayores presiones sobre el sector agrícola nacional.LB