‘Canelo’ Álvarez reconoce la calidad de Crawford y dice que vencerlo será algo grande

Redacción deportes – El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón mundial de peso súper mediano, aseguró este viernes que si bien no ha tenido grandes rivales, el estadounidense Terence Crawford, a quien enfrentará en septiembre, es un gran peleador.

«Que no haya enfrentado a ningún grande no quiere decir que no sea buen peleador; contra él será de las victorias más grandes de mi carrera», dijo el púgil de 34 años en una rueda de prensa en Las Vegas para promocionar su combate.

El encuentro con los medios, con varias preguntas sobre la UFC, fue polémico porque Crawford retó al tapatío, a quien le recordó tener dos derrotas como profesional.

«Tú te crees mucho y ya has perdido, mientras yo no conozco la derrota», se burló Terence, quien en un momento le cambió el nombre a Saúl, a quien insinuó confundirlo con el puertorriqueño Miguel Cotto, ya retirado.

‘Canelo’ le recordó a su rival que no ha enfrentado a ningún oponente de calidad superior, por todo va a ser distinto para él el próximo 13 de septiembre.

Aunque evitó polémicas sobre temas distintos al boxeo, Álvarez dejó clara su solidaridad con su gente, al responder de manera escueta una pregunta sobre las redadas a inmigrantes en Estados Unidos.

«Me siento contento, agradecido, porque a lo largo de mi carrera me han apoyado. Estoy contento de levantar en otro país la bandera mexicana. En el fin de semana antes del día de la independencia de Estados Unidos (4 de julio), digo, viva México, cabrones», agregó.

Aunque minimizó al estadounidense en el intercambio verbal ante los medios, luego ‘Canelo’ aceptó que es un boxeador, a quien será difícil encontrarle debilidades.

«He peleado contra los mejores y tengo la experiencia para adaptarme a cualquiera», dijo.

Con 63 victorias, 39 por nocáut, dos empates y dos derrotas, Álvarez lleva tiempo entre los mejores púgiles libra por libra del boxeo profesional, aunque ha sido criticado por evadir a contrarios de calidad como David Benavidez o pelear en condiciones favorables.

Crawford, con 41 victorias, 31 antes del límite, tiene récord perfecto como profesional, pero viene del peso welter, lo cual significa que dará mucha ventaja a su rival en el combate con sede en el Allegiant Stadium, de Las Vegas.

A pesar de eso, el estadounidense insistió en que derrotará al mexicano.

«Ya verán quién manda en nuestra pelea; mi victoria sobre ‘Canelo’ será de lo mejor de mi carrera; estoy confiado», concluyó. JS