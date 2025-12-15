Candil de la calle, Castro felicita el presidente electo de Chile

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro felicitó a José Antonio Kast por haber ganado la presidencia de Chile por amplio margen sobre Jeannette Jara. El saludo de la mandataria hondureña llega en el momento que su partido -Libre- se resiste a reconocer la apabullante derrota en las urnas el pasado 30 de noviembre.

Mediante su cuenta personal de X, la mandataria hondureña expresó que “Felicito a @JoseAntonioKast por haber sido electo Presidente de la hermana República de Chile”.

Acentuó que “los procesos democráticos y pacíficos fortalecen la relación histórica entre nuestros pueblos y consolidan la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Felicidades al pueblo chileno”.

Felicito a @JoseAntonioKast por haber sido electo Presidente de la hermana República de Chile.

Los procesos democráticos y pacíficos fortalecen la relación histórica entre nuestros pueblos y consolidan la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

Felicidades al… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 15, 2025

Gobiernos y líderes de América felicitaron este domingo a José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Chile, en mensajes que coincidieron en subrayar la cooperación bilateral, la seguridad y el control migratorio como ejes de la futura relación con el nuevo Gobierno chileno.

Marco Rubio (EEUU), Javier Milei (Argentina), Claudia Sheinbaum (México) y Lula da Silva (Brasil) encabezaron las felicitaciones a Kast por su triunfo en Chile.

En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que en América «vienen los vientos de la muerte» tras la victoria de Kast y llamó a los países de la antigua Gran Colombia a «resistir con la espada de Bolívar en alto», al tiempo que sostuvo que «el fascismo avanza» y afirmó que «jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi», en una dura crítica en la que comparó el triunfo electoral en Chile con la figura del exdictador Augusto Pinochet.

Kast ganó la segunda vuelta presidencial con el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la izquierdista Jeannette Jara, con más del 99 % del escrutinio completado. JS