Presidenciables firman compromiso para defender el voto, sólo faltó Rixi Moncada

Tegucigalpa – La mayoría de candidatos presidenciales, con la ausencia de la candidata oficialista Rixi Moncada, firmaron hoy un compromiso para defender el voto del pueblo hondureño, proteger la paz, la verdad y la voluntad popular.

El acto de compromiso formal contó con la firma del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla; Nacional, Nasry Asfura; y Democracia Cristiana, Mario Rivera.

La organización Defensores de Honduras fue la promotora de este evento que contó con la mayoría de los presidenciales, pero con la notable ausencia de la candidata oficialista.

La alianza consiste en cuidar los votos en cada urna y las actas el próximo 30 de noviembre.

Cabe señalar que el candidato del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila no se hizo presente a la firma del convenio, pero envió representación y apoyó el mismo.

“Salgamos a votar”

Salgamos a votar este 30 de noviembre y demostremos que somos un pueblo de paz, señaló el candidato presidencial Nasry Asfura tras estampar su firma en este compromiso formal.

“Salgan ese día, salgamos a votar y demostrar que somos un pueblo de paz, amor y tranquilidad”, enfatizó.

En contraparte, dijo que no es el odio o la venganza lo que va a sacar a Honduras adelante.

“Los hondureños somos gente de paz y eso es lo que quiere Honduras, paz”, enfatizó.

No obstante, exhortó a que después de ejercer el sufragio la ciudadanía debe cuidar el voto hasta el final del día.

“Sus ojos, su voz tiene fuerza, vaya a defender el voto”, exclamó el candidato presidencial.

Nada podrá vencer la voluntad del pueblo

De su lado, el candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, dijo que nada podrá vencer la voluntad del pueblo.

“Estamos en peligro de perder la nación y la única manera de impedirlo es con el voto masivo y temprano de toda la población”, dijo.

“Llueva, truene o relampaguee, voy a ganar las elecciones. Ningún brujo podrá vencer la voluntad del pueblo hondureño”, continuó.

Señaló que en Honduras todos los candidatos presidenciales, a excepción de él, tienen cuentas con las justicia. Por eso el pueblo ya sabe por quién votar, zanjó.

Honduras necesita un cambio

De su parte, el candidato presidencial por el partido Democracia Cristiana, Mario Rivera, acotó que Honduras necesita un cambio.

Razonó que Honduras hace 57 años tiene lo mismo.

En ese contexto, dijo que él es el cambio que se necesita y también representa a una nueva generación de políticos de “manos limpias”.

Al igual que sus similares exhortó a cuidar el voto y salir a ejercer el sufragio de manera masiva.

