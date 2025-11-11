Presidenciables firman compromiso para defender el voto, sólo faltó Rixi Moncada

Tegucigalpa – La mayoría de candidatos presidenciales, con la ausencia de la candidata oficialista Rixi Moncada, firmaron hoy un compromiso para defender el voto del pueblo hondureño, proteger la paz, la verdad y la voluntad popular.
El acto de compromiso formal contó con la firma del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla; Nacional, Nasry Asfura; y Democracia Cristiana, Mario Rivera.
La organización Defensores de Honduras fue la promotora de este evento que contó con la mayoría de los presidenciales, pero con la notable ausencia de la candidata oficialista.
La alianza consiste en cuidar los votos en cada urna y las actas el próximo 30 de noviembre.
Cabe señalar que el candidato del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila no se hizo presente a la firma del convenio, pero envió representación y apoyó el mismo.
“Salgamos a votar”
Salgamos a votar este 30 de noviembre y demostremos que somos un pueblo de paz, señaló el candidato presidencial Nasry Asfura tras estampar su firma en este compromiso formal.
“Salgan ese día, salgamos a votar y demostrar que somos un pueblo de paz, amor y tranquilidad”, enfatizó.
En contraparte, dijo que no es el odio o la venganza lo que va a sacar a Honduras adelante.
“Los hondureños somos gente de paz y eso es lo que quiere Honduras, paz”, enfatizó.
No obstante, exhortó a que después de ejercer el sufragio la ciudadanía debe cuidar el voto hasta el final del día.
“Sus ojos, su voz tiene fuerza, vaya a defender el voto”, exclamó el candidato presidencial.
Nada podrá vencer la voluntad del pueblo
De su lado, el candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, dijo que nada podrá vencer la voluntad del pueblo.
“Estamos en peligro de perder la nación y la única manera de impedirlo es con el voto masivo y temprano de toda la población”, dijo.
“Llueva, truene o relampaguee, voy a ganar las elecciones. Ningún brujo podrá vencer la voluntad del pueblo hondureño”, continuó.
Señaló que en Honduras todos los candidatos presidenciales, a excepción de él, tienen cuentas con las justicia. Por eso el pueblo ya sabe por quién votar, zanjó.
Honduras necesita un cambio
De su parte, el candidato presidencial por el partido Democracia Cristiana, Mario Rivera, acotó que Honduras necesita un cambio.
Razonó que Honduras hace 57 años tiene lo mismo.
En ese contexto, dijo que él es el cambio que se necesita y también representa a una nueva generación de políticos de “manos limpias”.
Al igual que sus similares exhortó a cuidar el voto y salir a ejercer el sufragio de manera masiva.
A continuación Proceso Digital reproduce el Convenio Democrático por Honduras firmado por los candidatos presidenciales:
CONSIDERANDO
Primero
Que la Constitución de la República, en su Artículo 2, establece que «La soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado, y nadie puede usurparla: mandato que convierte el voto libre y consciente en la expresión más alta del amor a la patria y del Respeto al pueblo hondureño.
Segundo:
Que Honduras enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida democrática, por la incertidumbre, el miedo y la desconfianza que amenazan con quebrar el espíritu de una nación que solo busca vivir en libertad, justicia y esperanza. En medio de esta tormenta, el voto ciudadano sigue siendo la voz viva de la dignidad nacional.
Tercero
Que la patria no pertenece a los partidos, sino a su pueblo, y que solo en la unión, el respeto mutuo y el compromiso compartido puede reconstruirse la confianza en las instituciones y el destino de la República. Ningún líder triunfa si el pueblo se siente derrotado; ningún mandato es legítimo si nace del miedo.
Cuarto:
Que los candidatos presidenciales, convocados por la ciudadanía, reconocen que su deber trasciende la competencia electoral, que son los llamados a ser defensores de nuestras libertades, guardianes de la paz y custodios de la soberanía popular, honrando a quienes con sacrificio han sostenido los valores de la democracia, y los valores de sus propios partidos políticos.
Quinto:
Que este Convenio nace del amor a Honduras, del compromiso de sus hijos e hijas de cuidar el voto como se cuida la patria, con respeto, valor y esperanza porque solo juntos pueblo y líderes, instituciones y ciudadanía podemos garantizar que la voz del pueblo se escuche y se respete.
POR TANTO:
Nosotros, los candidatos presidenciales de la República de Honduras, convocados por la ciudadanía y ante la mirada de la historia, asumimos el compromiso solemne de:
1. Defender el voto del pueblo hondureño como sagrado instrumento de su soberanía y fundamento de la República
2. Ser guardianes del voto, velando porque en cada mesa, en cada una y en cada acta prevalezca la verdad y la voluntad popular.
3. Rechazar toda forma de intimidación, manipulación o abuso del poder que amenace el ejercicio libre del sufragio o la confianza en las instituciones electorales.
4. Promover un clima de respeto, paz y civilidad, recordando que la patria solo se construye desde la unidad y no desde la confrontación
5. Colocar el amor a Honduras por encima del interés partidario, porque antes que militantes somos ciudadanos, y antes que adversarios, somos hondureños.
Firmamos este Convenio Democrático en honor a nuestra Constitución, a nuestra historia y a la fe del pueblo que, pese al miedo y la adversidad, sigue creyendo que el voto es su voz y la democracia su destino.