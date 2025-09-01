Candidatos presidenciales deben realizar propuestas concretas, sino tendrán rechazo del pueblo: Armando Urtecho

Tegucigalpa- El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, pidió a los candidatos a la presidencia de Honduras, que hagan propuestas que beneficien a los hondureños.

Indicó que la posición del Cohep es de escuchar y evaluar a los candidatos con sus propuestas en la campana.

“Creo que los candidatos deben de hacer una propuesta en cada uno de los problemas que enfrenta el país para que sea ese su objetivo”, indicó.

Sostuvo que los votantes tienen motivaciones y el que no haga propuestas tendrá ese rechazo de la población.

“Hay problemas en educación, salud, inversión, son los objetivos a buscar soluciones y es donde se deben de centrar los candidatos en propuestas concretas”, argumentó. IR