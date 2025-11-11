Candidatos opositores firmarán documento en defensa del voto en las urnas

Tegucigalpa– Los cuatro candidatos a la presidencia de la oposición firmarán este martes un documento para cuidar el voto en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), el día de las elecciones generales.

Los candidatos a la presidencia de Honduras de los partidos Liberal Salvador Nasralla, Nacional Nasry Asfura, Pinu Nelson Ávila y Democracia Cristiana Mario Rivera, firmarán este martes un convenio democrático para la defensa del voto.

La alianza consiste en cuidar los votos en cada urna y las actas el próximo 30 de noviembre.

La firma se llevará a cabo en las instalaciones de Vida Abundante a partir de las 11:00 de la mañana. IR