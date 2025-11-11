Candidatos de la oposición firman documento en defensa del voto

Tegucigalpa – Tres de los cinco candidatos a la presidencia de la República se presentaron este martes en un evento invitado por la organización Defensores de Honduras para firmar un documento para cuidar el voto en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), el próximo 30 de noviembre.

Los candidatos a la presidencia de Honduras de los partidos Liberal, Salvador Nasralla; Nacional, Nasry Asfura; y Democracia Cristiana, Mario Rivera, firmarán este martes un convenio democrático para la defensa del voto.

La alianza consiste en cuidar los votos en cada urna y las actas el próximo 30 de noviembre.

La firma se llevó a cabo en las instalaciones de Vida Abundante en la capital hondureña.

El candidato del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila no se hizo presente a la firma del convenio.

El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, dijo que la obligación de los partidos y de la ciudadanía es defender la democracia, “el 15 de septiembre no es el único día de amor a la patria, está el 30 de noviembre donde todos debemos salir masivamente a votar”.

“Cada actuación que hagamos los hondureños será por el bien de Honduras, hay una oportunidad de defender la democracia, el voto masivo mata fraude y así lo vamos a hacer los hondureños nadie nos puede quitar la libertad”, afirmó.

Por su parte, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla dijo que lo importante es defender los votos en las urnas.

“En Honduras hay gente buena, que necesita que haya una verdadera democracia, la firma de este acuerdo evitaría un fraude, la gente en las mesas y sus familias se lo agradecerán por defender la democracia”, apuntó. IR