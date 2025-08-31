Candidato santabarbarense: «Esto no es un susto, es algo que surgió con deseo de quitarme la vida». 

Tegucigalpa – Pese a la versión de la Policía Nacional que rechaza que Nelson Bueso fue objeto de violencia política, el mismo candidato a alcalde por el municipio de Azacualpa, Santa Bárbara, reiteró que el atentado que sufrió está ligado a su participación en política.

Bueso dijo, al salir de un centro asistencial donde estaba recibiendo atención médica, que se siente preocupado y dolorido por los disparos. “Tengo un disparo en el pecho”, dijo a Hoy Mismo, mientras mostró dónde recibió el impacto pues recordó que se manejó que éste fue en un hombro o en una pierna.

El aspirante a la alcaldía fue claro: “Muchos lo manejaron que no era política, (pero) sí, yo por ser competencia del actual alcalde de Azacualpa (Medardo Pineda), yo ya había recibido incluso amenazas de la misma persona que me disparó, pero siguió hablando cosas de mí que no eran ciertas y ese día (cuando le disparó) íbamos a aclarar un asunto”, declaró.

Bueso relató que el disparo que recibió tenía la intención de privarlo de la vida, “esto no es un susto, es algo que surgió con deseo de quitarme la vida y pues gracias a nuestro Dios que está conmigo y por todo lo que Él me protege estamos vivos”.

Indicó que ya procedió legalmente contra esta persona pues el atentado que sufrió no se puede quedar así.

Lamentó los niveles de inseguridad que hay en el país, “en Honduras vivimos en un mundo que es un desastre en esa parte, no valoramos la vida de nadie y tenemos que aprender a cuidar la vida de los políticos”, dijo al reclamar la aprobación de leyes que protejan la vida de los políticos que surjan en el país. VC