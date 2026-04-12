Candidato de ultraderecha de Perú pide la captura de encargado de organizar las elecciones

Lima- El empresario peruano y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato presidencial y líder del partido de ultraderecha Renovación Popular, presentó una demanda ante la Fiscalía en la que solicita la captura inmediata del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, tras los retrasos en la apertura de centros de votación en las elecciones de este domingo.

En su demanda penal, López Aliaga acusó a Corvetto de omisión de funciones y permanente estado de flagrancia para que intervenga la Fiscalía, que desde primeras horas del día ya inició diligencias para conocer las causas que impidieron a numerosos locales de votación en Lima abrir a las 7.00 hora local (12.00 GMT) como estaba previsto por falta de material electoral para celebrar la votación.

La ONPE ha culpado de esta circunstancia a la empresa de transporte encargada de repartir el material en cada uno de los colegios, que finalmente terminó llegando con varias horas de retraso, de modo que algunos locales han comenzado a funcionar pasado el mediodía.

Esto ha llevado a que las autoridades electorales, entre ellas la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hayan extendido la jornada de votación una hora más de lo previsto, de manera que finalizará a las 18.00 (23.00 GMT) en lugar de a las 17.00 (22.00 GMT).

Corvetto ya fue objeto de fuertes ataques en las pasadas elecciones por parte de Renovación Popular y otros partidos de derecha que denunciaban sin pruebas concretas un «fraude» en la segunda vuelta que ganó el izquierdista Pedro Castillo frente a la derechista Keiko Fujimori, en un proceso avalado por su transparencia por los observadores de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros organismos internacionales.

Al acudir a votar, López Aliaga declaró que consideraba que «no es casualidad» que las zonas de Lima donde se han registrado principalmente los retrasos sean aquellas que, según él, concentra la mayor parte de sus seguidores, entre ellas en el distrito financiero de San Isidro.

En redes sociales también lanzó mensajes para reforzar la posición que había venido anticipando al señalar sin prueba alguna que habría un «fraude» en estos comicios.

Renovación Popular también solicitó en un comunicado que los ciudadanos realicen denuncias ante los fiscales que se encuentran en los centros de votación «para impedir que una vez más la ONPE y el JNE se burlen de la democracia en Perú».

«Esperamos una respuesta clara por parte de las entidades que están generando este caso, en lo que constituye la única función para la cual existen y cobran sueldo todo el año», apuntó la formación política.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda, y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio. EFE/ir