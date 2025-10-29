Candidata oficialista pide renuncia de consejera Cosette López

Tegucigalpa – La candidata del partido oficialista Libertad y Refundación, (Libre), Rixi Moncada, pidió hoy la renuncia de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

A través de su cuenta de X, la candidata presidencial exigió al Fiscal General actuar con toda la fuerza de la ley.

En la misma publicación exigió la renuncia de López y que se ponga a disposición de los investigadores.

“Nadie que participa en una conspiración de tal magnitud, tiene legitimidad para ejercer un cargo como autoridad electoral”, enfatizó Moncada.

Lo anterior después que el Fiscal General presentara públicamente un audio en el que se acusa a una consejera del CNE, junto a otros miembros del Partido Nacional, de conspirar para boicotear el proceso electoral.