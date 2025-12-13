Candidata oficialista de Honduras: «Vamos a estar en las calles, lo verán en poco tiempo»

Tegucigalpa – La candidata presidencial hondureña del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, anunció este sábado que saldrán a las calles en «poco tiempo» por el fraude que aduce durante las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, y que «jamás» aceptará los resultados.

«Vamos a estar en las calles, ya lo verán en poco tiempo», subrayó Moncada durante una asamblea extraordinaria de las bases del Partido Libre en la ciudad de Suguatepeque, en el centro de Honduras.

Acompañada del coordinador general de Libre, el derrocado expresidente Manuel Zelaya, expresó: «Jamás reconoceremos las elecciones de la trampa, argucia, artificio y del engaño al pueblo hondureño. Y estamos del lado de nuestro pueblo, del que votó por nosotros y también del lado del pueblo que no votó por nosotros, coaccionado, amenazado, asediado».

Además, la líder de Libre emprendió de nuevo contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber anunciado a pocos días de las elecciones su apoyo al candidato conservador del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, e indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y armas.

Según Moncada, la decisión de Trump «cambió la elección en Honduras, la mafia imperial unida, la mafia nacional al crimen organizado a la narcoactividad no solo cambió la elección, dejó en libertad al capo, dejó en libertad al narcotraficante condenado y hoy el pueblo, estoy segura, está juzgando esa acción de doble rasero».

Según Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, las elecciones en la fórmula presidencial las ganó Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, quien figura en el segundo lugar en los resultados preliminares de las votaciones, según el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la asamblea de Libre también fueron presentadas las «pruebas» qué, según sus líderes, demostrarían que las elecciones las ganó Moncada, quien ocupa el tercer lugar en los resultados preliminares, a la vez que Moncada calificó el «fraude» denunciado como un «asalto» y «emboscada de la criminalidad organizada imperial y nacional».

«Asumo toda la responsabilidad y estoy segura que tendré en esto el acompañamiento de ustedes, no me rajo frente a la clase pudiente de este país, no me rajo, no me callo porque la verdad nos asiste, no me rajo ni me callo, ni a lo interno, ni hacia afuera, la lucha continúa», acotó.

Cuando se ha escrutado el 99,40 % de las actas electorales, Asfura encabeza los resultados con 1,298,835 votos (40.52 %), seguido por Nasralla con 1,256,428 sufragios (39.20 %), mientras que la candidata de Libre es tercera con 618,448 marcas (19.29 %).

Los hondureños acudieron a las urnas para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano, pero aún no saben quién es el virtual ganador de esos comicios. EFE