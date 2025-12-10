Candidata del Pinu-SD felicita a Juan Diego Zelaya como virtual alcalde del Distrito Central

Tegucigalpa – La candidata del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Ana Castro, felicitó al nacionalista Juan Diego Zelaya por su virtual triunfo por la comuna del Distrito Central.

A través de su cuenta red social “X”, Castro agradeció a los capitalinos que confiaron en ella y apoyaron su proyecto mediante el voto en las elecciones generales.

Señaló que los capitalinos hablaron en las urnas el 30 de noviembre, y que escogieron a Juan Diego Zelaya como el próximo alcalde.

Castro le deseó a Juan Diego Zelaya que tenga éxitos en su gestión y espera que gobierne para todos sin discriminación alguna, los hondureños necesitan gobiernos más efectivos y menos hostiles.

Espero considere hacer un gobierno municipal de integración con todos los sectores, por el bien de nuestra ciudad, concluyó.

El último recuento del CNE, hasta las 4.11 de la tarde de este martes, mantiene a Juan Diego Zelaya con 158,723 votos (37.95 %) sobre 158,110 votos (37.80%) de Jorge Aldana.