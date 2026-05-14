Cancillería y Unicah impulsa alianza para fortalecer atención a migrantes retornados

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras y la Universidad Católica de Honduras (Unicah) acordaron hoy impulsar una alianza para fortalecer la atención a migrantes retornados.

En ese orden, autoridades de Cancillería y de la Unicah se reunieron con el propósito de establecer una alianza estratégica entre la academia y el Gobierno de Honduras, orientada a fortalecer los servicios de protección y atención dirigidos a los hondureños migrantes en el exterior y a las personas retornadas al país.

En representación de la Unicah, participaron Noemí Discua, directora de Vinculación; Allan Rivera, director del Campus Sagrado Corazón de Tegucigalpa; Edwin Valladares, decano de la Facultad de Psicología; David Araujo, director de Educación Continua; y Cristian Navas, de la Dirección de Relaciones Internacionales, quienes manifestaron su disposición de colaborar en iniciativas orientadas al bienestar de la población más vulnerable. Por parte de la Cancillería hondureña participó la subsecretaria de Asuntos Consulares y Migratorios Eillim Flores Iráchez.

Entre las acciones contempladas en el marco de esta alianza destacan el apoyo psicológico, la formación y capacitación de equipos técnicos, así como el fortalecimiento de los servicios brindados en los Centros de Atención al Migrante Retornado, entre otras iniciativas de impacto social.

Esta colaboración permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y promover una atención más integral, humana y especializada para las personas migrantes y retornadas. (RO)