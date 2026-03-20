Cancillería y RNP fortalecen coordinación para mejorar servicios a hondureños en el exterior

Tegucigalpa – La Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios Eillim Flores, junto a Rolando Kattán, Comisionado Presidente del Registro Nacional de las Personas (RNP) sostuvieron una reunión técnica con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y optimizar los servicios brindados a la población hondureña en el exterior.

Durante el encuentro se discutieron varios convenios suscritos entre ambas dependencias estatales.

Asimismo, se conoció el estado actual del proyecto de emisión del DNI en el exterior, estableciendo los requerimientos necesarios para su implementación. Como parte de este proceso, se acordó la creación de una mesa de trabajo interinstitucional para fortalecer los procedimientos de atención en beneficio de la protección de las personas migrantes.

También se acordó revisar el proceso de identificación de cadáveres de hondureños en el extranjero mediante huellas dactilares.

Además, se planteó la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento y verificación en los procesos de inscripción de defunciones durante la repatriación.

En materia de registro civil, las instituciones discutieron acciones para consolidar el procedimiento de inscripción de menores de edad en los consulados, así como la implementación de un plan de capacitaciones orientado a fortalecer la preparación del personal consular en la prestación de servicios del RNP.

Finalmente, se acordó avanzar en la creación de un procedimiento que garantice el soporte técnico preventivo y correctivo por parte del RNP en los consulados de Honduras, con el fin de asegurar la continuidad y calidad de los servicios de manera coordinada que mejoren la atención y protección de los hondureños en el exterior. (RO)