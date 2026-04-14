Cancillería reordena red consular y recorta millonario gasto en contratos locales

Tegucigalpa- La subsecretaria de Asuntos Consulares y Migratorios, Eillim Flores Irachez, anunció una serie de medidas para reordenar la red consular de Honduras tras un proceso de auditoría interna que evidenció altos costos en contrataciones locales.

-Auditoría interna revela erogación de más de 720 millones de lempiras en cuatro años.

La funcionaria informó que, como resultado de un análisis de costo-beneficio desarrollado en los últimos meses, se implementarán acciones administrativas orientadas a fortalecer la eficiencia, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.

En el marco de la aprobación del Presupuesto General de la República 2026, la Cancillería decidió ejecutar un reordenamiento del personal consular, priorizando la consolidación del personal permanente hondureño y la revisión de contratos locales.

Según detalló Flores Irachez, los contratos locales —sin incluir al personal permanente— han representado un gasto aproximado de 15 millones de lempiras mensuales, es decir, más de 180 millones al año. Durante los últimos cuatro años, esta cifra asciende a unos 720 millones de lempiras, lo que ha significado una carga considerable para el Estado, remarcó.

Apuntó que este proceso busca corregir “distorsiones administrativas heredadas de forma irresponsable por la administración anterior” y garantizar que las funciones estratégicas del servicio exterior se desempeñen bajo criterios de legalidad, idoneidad y responsabilidad institucional.

Seguidamente detalló que, como parte del ajuste, se identificó un alto volumen de contrataciones locales, incluyendo personal de distintas nacionalidades que no están facultadas para ejercer funciones de funcionarios nombrados mediante acuerdo oficial.

En ese sentido, se priorizará la permanencia de personal hondureño y se procederá a la finalización de contratos que no cumplan con los criterios establecidos.

La funcionaria de Cancillería subrayó que estas medidas no afectarán la atención a los hondureños en el exterior. Para ello, se mantiene comunicación directa con los jefes de oficinas consulares, con el objetivo de ejecutar el proceso de manera ordenada, gradual y coordinada.

Asimismo, se garantizó el cumplimiento de todas las obligaciones legales y laborales derivadas de la finalización de contratos, en apego a la normativa vigente.

Finalmente, reiteró que estas acciones responden exclusivamente a criterios administrativos y presupuestarios, y tienen como objetivo consolidar un servicio exterior más eficiente, transparente y sostenible, en beneficio de los connacionales en el extranjero.LB