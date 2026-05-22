Cancillería presenta guía oficial sobre el TPS para hondureños en Estados Unidos

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras presentó este 22 de mayo una guía dirigida a los ciudadanos hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.

En el material, autoridades hondureñas brindan orientación a los hondureños acogidos a este programa migratorio que ya fue cancelado por el gobierno estadounidense.

Se recomienda consultar siempre a un abogado de inmigración en Estados Unidos antes de realizar cualquier trámite, especialmente si los documentos de TPS ya están vencidos o próximos a vencer, recomiendan las autoridades hondureñas.

Adicionalmente, advierten sobre los peligros de seguir consejos no oficiales o caer en estafas: “si no tiene base real, a la larga esto le perjudicará”, enfatizaron.

En la guía se subraya la necesidad de ser honestos en todos los trámites y no mentir a los oficiales migratorios, ya que esto puede tener consecuencias graves.

Asimismo se brinda indicaciones prácticas sobre viajes internacionales, documentación requerida y otros procedimientos relacionados con el mantenimiento del estatus migratorio.

En la guía publicada en un video de nueve minutos se exhorta a los hondureños a pensar que el TPS no es la única opción que tienen para regularizar su situación en EE.UU.

Al respecto, las autoridades recomiendan guardar toda la documentación física y digital que demuestre que los beneficiarios del TPS de nacionalidad hondureña han vivido y contribuido con el pago de impuestos en EE.UU.

A Continuación Proceso Digital reproduce el video publicado por la Cancillería hondureña: