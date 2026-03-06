Cancillería pide a exfuncionarios devolver los pasaportes diplomáticos

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, solicitó a los exfuncionarios y exservidores públicos portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales, realizar la devolución de dichos documentos a la Unidad de Pasaportes a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Se informó que la medida se fundamenta en el acuerdo 001-SG-2025, relativo al Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales.

Igualmente, se comunicó que se exceptúan de la disposición a los ciudadanos con pasaporte diplomático vitalicio, conforme a la ley.

Un pasaporte diplomático es un documento de viaje oficial emitido por los ministerios de relaciones exteriores a diplomáticos, altos funcionarios gubernamentales y sus familias para facilitar misiones oficiales en el extranjero. Acredita la representación oficial del Estado, confiriendo privilegios, inmunidades y facilidades de tránsito internacional, según el derecho internacional.