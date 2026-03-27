Cancillería ofrecerá servicios de apostillas, auténticas y traducciones el lunes y el martes de Semana Santa

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó hoy que Cancillería ofrecerá servicios de apostillas, auténticas y traducciones el lunes 30 y el martes 31 de marzo.

La Cancillería hondureña atenderá en horario normal de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, informó la dependencia.

La Cancillería exhortó a la población hondureña a realizar estos trámites los días en mención.

Este viernes se reportó que usuarios fueron víctima del lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de las autoridades, luego que varios solicitantes reclamaban trámites consulares y clamaban que sus documentos fuesen entregados antes de Semana Santa.

La situación se tornó tensa por varios instantes, lo que obligó a las autoridades a informar que el lunes y martes de la otra semana estará atendiendo en algunos de los servicios consulares. RO