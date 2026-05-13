Cancillería investiga si hay una tercera víctima hondureña en hallazgo de migrantes en contenedor en Texas

Tegucigalpa – La Cancillería de Honduras investiga si hay una tercera víctima entre los cuerpos de migrantes encontrados sin vida en el interior de un contenedor de carga en un patio ferroviario en la ciudad de Laredo en el estado de Texas, Estados Unidos.

Así lo manifestó la directora de asuntos consulares de Cancillería, Flabia Zamora, quien dijo que las autoridades forenses de Laredo notificaron al consulado de Honduras en McAllen que existe la posibilidad de un tercer migrante hondureño muerto.

En las últimas horas, autoridades estadounidenses reportaron el hallazgo sin vida de siete migrantes dentro de un contenedor de tren en Laredo, Texas, entre ellos dos hondureños.

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“Fuimos informados por nuestros compañeros del consulado de McAllen que recibieron información de las autoridades forenses de Laredo que son siete cuerpos migrantes, entre ellos dos hondureños confirmados, y uno que está en proceso de identificación”, dijo Zamora a periodistas.

Zamora confirmó la identidad de los dos hondureños fallecidos: Nelson David Portillo (14) del municipio de La Masica en Atlántida, y Denis Isaías Anariba Herrera de El Negrito en Yoro.

La muerte de hondureños asfixiados en vagón de carga en EEUU. Detalla Flabia Zamora , Directora General de Asuntos Consulares en Cancillería. #ProcesoDigital pic.twitter.com/jVko6WIHL7 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 13, 2026

La supuesta tercera víctima fue identificada como José Zerón Valdés, y se busca determinar si es hondureño o no.

La funcionaria de Cancillería comentó que esta institución está en la disposición de brindar apoyo para ayudar en la repatriación de los cuerpos si así lo decide los familiares.

Señaló que el consulado de McAllen ya estableció comunicación con la madre del menor quien se encuentra en México y que se está haciendo los trámites para otorgarle una visa humanitaria para que pueda ser trasladada a EEUU y haga un reconocimiento del cuerpo.

Comentó que los connacionales fallecieron debido a un golpe de calor más las condiciones extremas que se encontraban en el vagón. AG