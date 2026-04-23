Cancillería hondureña inicia programa de fortalecimiento de competencias en la gestión consular

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) desarrolló este día la jornada denominada “Fortalecimiento de competencias en la gestión consular”, dirigida al primer grupo de funcionarios que asumirán, dentro de sus funciones, responsabilidades en la atención consular a hondureños en el exterior.

Esta primera fase del programa se realiza del 21 de abril al 7 de mayo, como parte de los esfuerzos orientados a mejorar la calidad del servicio consular.

La jornada se lleva a cabo en modalidad mixta, con la participación de funcionarios de manera presencial y virtual, facilitando la integración de representantes de Honduras en el exterior.

Durante la actividad, la Canciller de la República, Mireya Agüero, destacó que la diplomacia así como la gestión consular exigen empatía y capacidad de escucha, al tratarse de personas con intereses y realidades complejas.

Asimismo, subrayó que la diplomacia implica actuar con cercanía, sin perder precisión, y representar al país con integridad y respeto.

En el evento, también participaron la Subsecretaria de Asuntos Consulares y Migratorios, Eillim Flores, y la Subsecretaria de Política Exterior, Pamela Handal.

Estos espacios consolidan el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades de los representantes de Honduras en el exterior. (RO)