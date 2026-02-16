Cancillería hondureña afianza alianza con EE.UU. tras encuentro Trump-Asfura

Tegucigalpa – La Cancillería de Honduras consolidó la coordinación política con Estados Unidos tras una reunión de trabajo entre la ministra Mireya Agüero y la encargada de Negocios estadounidense en Tegucigalpa, Colleen Hoey, en seguimiento al encuentro entre los presidentes Donald J. Trump y Nasry Asfura.

Este diálogo bilateral se produce en un momento clave para las relaciones entre ambos países, marcado por Trump y el nuevo gobierno de Asfura, con énfasis en desafíos compartidos como la migración, la seguridad regional y el impulso económico.

Ambas funcionarias reiteraron su compromiso para fortalecer la relación bilateral y los canales de diálogo y cooperación.

Entre los temas prioritarios de la agenda común, destacaron la migración, la seguridad y la economía. Acordaron mantener un intercambio técnico y político para impulsar iniciativas concretas que aborden estas áreas de manera efectiva.

Adicionalmente, conversaron sobre la participación del presidente Asfura en la Cumbre de Líderes de Latinoamérica, programada para el 7 de marzo en Florida.

Subrayaron la importancia de una coordinación estrecha entre Honduras y EE.UU. para maximizar los resultados de este foro.

Finalmente, coincidieron en la necesidad de dar continuidad al diálogo mediante reuniones de seguimiento, con el fin de avanzar en acuerdos y acciones conjuntas que generen beneficios mutuos para ambas naciones.(IR)