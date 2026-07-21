Cancillería gestionará repatriación de hondureños fallecidos en tragedia ocurrida en río de Ohio

Tegucigalpa– La Dirección General de Asuntos Consulares confirmó que el Gobierno de Honduras ya coordina las gestiones para la repatriación de los cuerpos de los hondureños que fallecieron ahogados en el río Scioto, en el estado de Ohio, Estados Unidos, mientras también brinda acompañamiento a los dos menores de edad que sobrevivieron a la tragedia.

La directora general de Asuntos Consulares, Flavia Zamora, informó que la Embajada de Honduras en Washington y el Consulado en Pittsburgh mantienen comunicación permanente con las autoridades del condado de Delaware, responsables del levantamiento de los cuerpos y de las investigaciones sobre el caso.

Zamora detalló que los dos niños que acompañaban a las víctimas permanecen bajo la protección de los servicios de atención familiar de Estados Unidos.

Uno de los menores, de 10 años, fue quien logró salir del lugar para pedir ayuda al observar que sus padres no regresaban a la superficie del agua, indicó.

Agregó que también se trabaja en el proceso de restitución familiar para que los menores puedan quedar bajo el cuidado de sus familiares.

Señaló que la Cancillería mantiene contacto con los familiares en Honduras para determinar si desean la repatriación de los cuerpos y, de ser así, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

Explicó que el proceso incluye la liberación de los cuerpos por parte de la morgue, la contratación de una funeraria autorizada para traslados internacionales y la obtención de la documentación legal, como el certificado de defunción debidamente apostillado y traducido.

Asimismo, confirmó que, hasta el momento, la información oficial indica que las víctimas son hondureñas y que corresponden a dos parejas de una misma familia y un tercer hombre que los acompañaba. No obstante, aclaró que las identidades serán divulgadas únicamente cuando concluyan los procesos oficiales de verificación. IR