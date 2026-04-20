Cancillería fortalece cooperación internacional con la UNAH

Tegucigalpa – La Embajadora Evelyn Bautista, Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional sostuvo reunión con Ricardo Arturo Matamoros, Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), con el propósito de dialogar sobre estrategia de colaboración, fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar la histórica relación con la máxima casa de estudios.

Asimismo, se dio seguimiento a diversas gestiones que han contribuido al fortalecimiento de esa casa de estudios mediante el apoyo de socios al desarrollo.

Entre los temas abordados, destacan el seguimiento al proyecto “El programa para mejorar la colaboración en investigación y el emprendimiento en Centroamérica, (K-INNO4U), así como iniciativas como el Laboratorio de Dosimetría, la instalación del microscopio electrónico, el proyecto piloto de la técnica del mosquito estéril (SIT), y el lanzamiento del satélite Morazán, entre otros.

Finalmente, considerando el papel central de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como actor clave en la formación de talento especializado, la gestión del conocimiento y la investigación científica se conversó sobre oportunidades de ofertas académicas dirigidas a la diáspora, así como capacitaciones en diversos temas de interés para el Servicio Exterior de Honduras. JS