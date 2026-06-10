Cancillería destaca participación de Honduras en elección de nueva Secretaría General del SICA

Tegucigalpa – Honduras participó en la reunión extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde se realizó la elección de la nueva Secretaría General del organismo regional para el período 2026-2030.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (SRECI) subrayó la importancia del proceso de elección y la participación del país en los espacios de decisión del bloque regional.

Durante la sesión virtual, las autoridades centroamericanas abordaron el fortalecimiento de la agenda de integración regional, la cooperación entre países miembros y los mecanismos para enfrentar los desafíos socioeconómicos de la región.

Según información oficial, la reunión también incluyó la transición de la Presidencia Pro Tempore del SICA, que pasa de República Dominicana a Belice, en el marco del relevo institucional del sistema regional.

El Gobierno de Costa Rica confirmó la elección de la diplomática Lina Ajoy como nueva secretaria general del SICA , quien asumirá funciones a partir del 9 de agosto.

“Con la elección del nuevo Secretario General se busca dinamizar la agenda de integración regional de los países de América Central y República Dominicana”, se destacó durante la reunión, según las redes sociales oficiales de la Cancillería. AD