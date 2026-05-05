Cancillería destaca captación de más de $ 797 millones en cooperación en primeros 100 días de gobierno

Tegucigalpa – En el marco de los primeros 100 días de gestión del presidente Nasry Asfura, la canciller Mireya Agüero informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional avanza en una transformación estructural del servicio exterior, basada en orden institucional y una proyección internacional estratégica.

– Se conformó un comité interinstitucional para atender a más de 55 mil beneficiarios, ante incertidumbre de TPS.

En el ámbito de cooperación internacional, Agüero informó que en este período se han movilizado más de 797 millones de dólares y 1.03 millones de euros, destinados a proyectos estratégicos en agua potable, salud, seguridad alimentaria, acción humanitaria y formación de talento.

Entre los principales avances destacan el fortalecimiento del sistema de agua en la capital con apoyo del Gobierno de Japón, programas de seguridad alimentaria junto al Programa Mundial de Alimentos, y acciones humanitarias en 33 municipios que superan los 634 millones de dólares.

Asimismo, Agüero destacó que frente a la incertidumbre del Estatus de Protección Temporal (TPS), se conformó un comité interinstitucional para atender a más de 55 mil beneficiarios, brindando orientación jurídica y acompañamiento.

En materia de protección consular, también resaltó la reactivación de centros de atención al migrante retornado y la puesta en marcha de un plan de reinserción. Según cifras oficiales, se han resuelto 77 casos de repatriación y se han brindado más de 84 mil servicios de legalización de documentos.

La funcionaria detalló que un diagnóstico inicial reveló cargas financieras por más de 15 millones de lempiras mensuales, acumulando más de 720 millones en los últimos cuatro años. Ante este panorama, se ejecutó un proceso de saneamiento institucional que incluyó la depuración de planillas irregulares, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los servicios consulares.

Agüero destacó la reorganización institucional bajo criterios de mérito, legalidad y eficiencia, acompañada de la eliminación de estructuras irregulares, reducción de gastos innecesarios y la implementación de controles financieros estrictos. Subrayó además que la atención consular se ha mantenido sin interrupciones, mientras se fortalece la presencia internacional de Honduras.

Asimismo, la Cancillería avanza en la modernización de sus servicios mediante alianzas con la academia y el sector privado, incluyendo la creación de un observatorio consular, el fortalecimiento del consulado virtual y la implementación del Documento Nacional de Identificación, con más de 49 mil documentos entregados y otros 15 mil en proceso, según detalle que brindó la funcionaria.

Además, se impulsa el Plan de Acción Humanitaria 2026, valorado en 75 millones de dólares, este ya cuenta con más del 80 % de financiamiento asegurado y beneficiará a 825 mil personas en distintas zonas del país. Paralelamente, se promueven iniciativas de cooperación con Colombia y Brasil, así como nuevas oportunidades de becas y formación para la población hondureña, cerró la diplomática. LB