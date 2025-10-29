Cancillería denunciará ante comunidad internacional conspiración que amenaza elecciones

Tegucigalpa – El canciller Javier Bu Soto informó hoy que la cancillería procederá a denunciar ante la comunidad internacional una conspiración que amenaza la voluntad del pueblo hondureño.

"Honduras no permitirá retrocesos democráticos ni la repetición de los oscuros capítulos del pasado", señaló el diplomático hondureño.

En cumplimiento de las instrucciones de la Presidenta @XiomaraCastroZ, la Cancillería de la República procederá de inmediato a denunciar ante la comunidad internacional esta grave conspiración que amenaza la voluntad soberana del pueblo hondureño.

Honduras no permitirá retrocesos democráticos ni la repetición de los oscuros capítulos del pasado. Defenderemos la Constitución, la paz y la democracia con la verdad y el derecho, publicó en sus redes sociales.

La presidenta Xiomara Castro instruyó este miércoles a las Fuerzas Armadas que investiguen la participación de un militar activo ante la supuesta conspiración de boicot en el proceso electoral divulgada en un audio.

A través de su cuenta de red social “X”, la mandataria hondureña se refirió a la divulgación de audios del Ministerio Público de una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), un jefe de bancada y un militar activo para boicotear los resultados de las elecciones generales.

Castro condenó estos audios indicando que es una conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral.

Asimismo, instruyó a Cancillería que denuncie estos hechos ante la comunidad internacional señalando que se trata de una amenaza directa contra la democracia hondureña.

Ante esa instrucción el canciller hondureño informó que se procederá a realizar la denuncia ante la comunidad internacional. (RO)