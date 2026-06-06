Cancillería de Honduras muestra respaldo al gobierno de Bolivia

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, suscribió la “Declaración Conjunta de los miembros del Escudo de las Américas”, junto a otros países del continente, en la que se condenan los intentos de desestabilización contra el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz.

El pronunciamiento fue emitido con la participación de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, además de Honduras.

En el documento, los países firmantes respaldan al gobierno de Paz y rechazan los bloqueos de carreteras que, según la declaración, buscan impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para la población boliviana.

El comunicado señala que estos hechos forman parte de intentos por revertir la decisión expresada en las urnas por los ciudadanos bolivianos y afectar la estabilidad del país. AD