Cancillería de Honduras aclara que no mantiene conversaciones con Taiwán para restablecer relaciones

Tegucigalpa – Las autoridades de Cancillería de Honduras aclararon este martes que no mantienen conversaciones ni gestiones oficiales con sus pares de Taiwán para restablecer relaciones.

“La Cancillería aclara que Honduras no mantiene conversaciones ni gestiones oficiales con autoridades de Taiwán para restablecer relaciones diplomáticas”, posteó Cancillería en su red social X.

Igualmente, agregaron que “la política exterior del Estado se conduce por los canales institucionales competentes y conforme a los compromisos diplomáticos vigentes”.

🇭🇳 | La Cancillería aclara que Honduras no mantiene conversaciones ni gestiones oficiales con autoridades de Taiwán para restablecer relaciones diplomáticas.



La política exterior del Estado se conduce por los canales institucionales competentes y conforme a los compromisos… — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) June 23, 2026

[LEER] Restablecimiento de vínculos entre Taiwán y Honduras ¿se concretará?

En las últimas horas, Proceso Digital publicó una nota en la que se hace referencia a las históricas relaciones entre Taiwán y Honduras que son hoy una especie de moneda en el aire cuyo efecto pragmático puede materializarse más temprano que tarde; muchos sectores del país siguen atentos a cualquier señal de reaproximación, dando al gobierno hondureño la ventaja de la ambigüedad estratégica en su decisión de mantenerse con China o regresar a su socio histórico como es Taipéi.

Un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas abriría oportunidades para fortalecer el comercio, reactivar el sector camaronero y ampliar la cooperación en áreas estratégicas como la salud, reflexionó Ming‑Chi Chen, vicecanciller de Taiwán en conversación con Proceso Digital.

Lo anterior permitiría recuperar los miles de empleos que se perdieron en la zona sur de Honduras, luego que el apetecido mercado taiwanés se perdiera al caducar el tratado de libre comercio, mientras se apostaba por Pekín, un gobierno que apuesta por el capitalismo extremo, donde presionar a los proveedores con bajos precios para adquirir bienes y servicios. JS