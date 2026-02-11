Cancillería de Castro contrató como personal local a innumerables extranjeros en consulados

Tegucigalpa – Los consulados hondureños han permanecido desestructurados y con excesivas contrataciones locales compuestas con innumerable personal de distintas nacionalidades, reveló esta mañana la jefa de la diplomacia de Honduras, Mireya Agüero.

La canciller Agüero lamentó que el crecimiento en la instalación de delegaciones consulares no corresponda a la atención y el trabajo que deben de realizar esas misiones en representación del Estado.

La ministra del Exterior detalló que aumentó en un 34 % el personal diplomático y consular del país en los últimos años.

Durante los últimos cuatro años, diferentes usuarios del servicio consular y especialmente los migrantes y sus organizaciones representativas se quejaron de la calidad de los servicios que recibían en esas sedes de la política exterior del país.

🟠#FrenteaFrente | Canciller Mireya Agüero explica crisis encontrada en consulados hondureños. pic.twitter.com/XDkowEAFsj — Frente a Frente (@FrenteaFrenteHN) February 11, 2026

En EEUU residen alrededor de dos millones de migrantes catrachos, una gran parte de ellos en la irregularidad en cuanto a su estatus migratorio. Ellos constantemente demandan diversos servicios que por ley corresponde prestar a los consulados, pero la deficiencia en la prestación de los mismos, así como los abusos ha sido una denuncia constante de las organizaciones que les brinda protección.

En este momento, más de 50 mil hondureños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), requieren de apoyo de las autoridades consulares para poder afrontar la dura situación que pone fin a su permanencia en los Estados Unidos.