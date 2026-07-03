Cancillería confirma que carta de Asfura solicita trato digno para beneficiarios del TPS

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la carta enviada por el presidente Nasry Asfura a Estados Unidos no solicita una ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS), sino un trato digno para los amparados por el programa.

La directora de Asuntos Consulares, Flavia Zamora, explicó que la petición dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, busca que los más de 55 mil hondureños tepesianos puedan afrontar un proceso ordenado con plazos prudentes.

La diplomática explicó que muchos han residido en Estados Unidos por más de 27 años, donde han formado familias, creado empresas y contribuido a la economía de ese país.

La funcionaria señaló que, paralelamente, la Cancillería trabaja a través de la embajada de Honduras en Washington y la red consular para establecer alianzas con organizaciones que brinden asesoría legal a los connacionales.

Zamora dejó claro que el Gobierno reconoce que el TPS no será ampliado, por lo que la gestión diplomática se enfoca en solicitar un trato humano y colaboración para los pasos que siguen. AD