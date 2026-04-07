Cancillería brinda asistencia para retorno de hondureños desde Dubái

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), a través de la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios, en coordinación con la Embajada de Honduras en Kuwait, concurrente para Emiratos Árabes Unidos (EAU), y la Dirección General de la Marina Mercante, coordinó las gestiones para el retorno al país de dos hondureños que se encontraban a bordo del crucero Celestyal Discovery, atracado en el puerto de Dubái.

Los compatriotas solicitaron asistencia a la Cancillería para regresar al país debido a las tensiones en la región del Medio Oriente. Gracias a la pronta intervención del Gobierno de Honduras, se agilizaron los protocolos necesarios para garantizar su traslado seguro.

En la tripulación del crucero se identificó un grupo de cinco hondureños; sin embargo, únicamente dos solicitaron apoyo. El resto de los connacionales permanece bajo monitoreo constante de las autoridades para garantizar su bienestar.

El Gobierno de Honduras, a través de sus representaciones diplomáticas en la zona, mantiene un seguimiento permanente de la situación, con el objetivo de brindar protección y asistencia oportuna a los hondureños que así lo requieran. JS