Cancillería avisa que aún no hay calendario para consulados móviles

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, avisó hoy a sus connacionales asentados en Estados Unidos que todavía no hay un calendario para la realización de consulados móviles.

Cualquier anuncio relacionado será informado únicamente a través de los canales oficiales de la Cancillería, indicó la dependencia.

De igual manera, notificó que no existe intermediación con terceros para la gestión de estos servicios.

Explicó que dichas jornadas requieren de planificación y coordinación con instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Los consulados móviles en los Estados Unidos de América son esperados por la comunidad hondureña debido a las grandes distancias que tienen que recorrer y las situaciones migratorias que la mayoría enfrenta.

No obstante, el Gobierno hondureño indicó que aún no hay calendario para la realización de consulados móviles en EE.UU. (RO)